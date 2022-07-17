علاء مجيد



جاءت عمليات شراء الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 348.9 مليون درهم (ما يعادل 29.15 مليون دينار)، وتأتي هذه المشتريات بالتوفق مع أداء سوق أبوظبي، الذي ارتفع مؤشرها العام 9.7% خلال النصف الأول، ليغلق عند مستوى 9313.22 نقطة، مع نمو القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 23%.



وخلال الأشهر الستة الماضية، جاءت مشتريات الكويتيين للأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 348.9 مليون درهم (ما يعادل 29.15 مليون دينار)، وعمليات بيع بقيمة 422.5 مليون درهم (ما يعادل 35.3 مليون دينار)، لتكون صافي التعاملات البيعية منذ بداية العام بقيمة 73.5 مليون درهم (ما يعادل 6.14 ملايين دينار).



وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 3.3 تريليونات درهم (ما يعادل 275.96 مليون دينار)، مقابل عمليات بيع بقيمة 3.31 تريليونات درهم (ما يعادل 277.25 مليون دينار)، لتبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بالنصف الأول 15.39 مليون درهم (ما يعادل 1.29 مليون دينار).



وبلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق ابوظبي للأوراق المالية بالبيع خلال شهر يونيو الماضي نحو 16.78 مليون درهم (ما يعادل 1.4 مليون دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 64.78 مليون درهم (ما يعادل 5.41 ملايين دينار)، وعمليات بيع بلغت قيمتها 81.56 مليون درهم (ما يعادل 6.81 ملايين دينار).