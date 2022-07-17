في إطار حرصه وجهوده المستمرة لتقديم الدعم والمساندة للعديد من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية الهادفة إلى خدمة جميع أفراد المجتمع، واحتفالا بعيد الأضحى المبارك، قام البنك التجاري الكويتي بزيارة الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين لمشاركتهم مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتقديم التهاني، وتوزيع الهدايا عليهم.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: نحرص دائما في البنك التجاري الكويتي على مشاركة فرحة العيد مع جميع فئات المجتمع. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، قمنا بترتيب هذه الزيارة لذوي الهمم في بادرة إنسانية لطالما حرصنا على القيام بها في إطار تشجيع مفهوم العمل التطوعي ولمشاركتهم هذه المناسبة السعيدة والتخفيف عليهم، ورسم الابتسامة على وجوههم من خلال توزيع الهدايا والألعاب التي تتناسب مع أعمارهم، وأكدت أن زيارة المرضى في المستشفيات ورعاية ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة ومد يد العون لمؤسسات المجتمع المدني تأتي في المقدمة وعلى رأس أولويات برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك.



وفي ختام الزيارة، عبرت إدارة الجمعية عن شكرها للبنك التجاري الكويتي على هذه الزيارة، مثمنين هذه المبادرة الكريمة التي ساهمت في إدخال البهجة والسرور على نزلاء دور الرعاية.