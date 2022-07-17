شارك بنك برقان في حفل تخريج المشاركين في برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية، وقد أقيم الحفل بحضور المدير العام للمعهد أ.د.يعقوب يوسف الرفاعي ورائد عبدالله الهقهق، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي - الكويت. بالإضافة إلى حضور من البنوك المحلية المشاركة، إلى جانب قيادات من القطاع المصرفي والمالي في الكويت.



وقد أكمل الخريجون بنجاح برنامج معهد الدراسات المصرفية التدريبي الذي يعد جزءا من مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية. وتشمل مبادرة كفاءة برامج متنوعة مصممة لتعزيز خبرة الكوادر المحلية في القطاع المصرفي، وتوسيع قاعدة معارفهم من أجل تطوير أداء القطاع المصرفي والمالي في الكويت.



وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي - الكويت رائد عبدالله الهقهق، قائلا: برنامج تطوير الخريجين الكويتيين هو فرصة تعليمية مميزة للخريجين الجدد الذين بدؤوا مسيرتهم المهنية في المجال المصرفي. ويساهم هذا البرنامج الذي أطلقه معهد الدراسات المصرفية، وهو إحدى أفضل المؤسسات التعليمية المتخصصة في المجال، في دعم الأسس المهنية للبنوك المحلية بما يساعدها على تلبية احتياجات السوق.



وأضاف: ملتزمون في بنك برقان بمواءمة استراتيجياتنا المؤسسية التي تركز على دعم رأس المال البشري مع رؤية بنك الكويت المركزي للقطاع، لذلك نواصل العمل على رفع مهارات موظفينا الموهوبين من خلال مبادرات التعلم والتطوير المختلفة مثل برنامج رؤية الديناميكي وبرنامج انطلاقة للمصرفيين الشباب.



والجدير بالذكر أنهى اثنان من موظفي البنك البرنامج بنجاح وهما مصطفى شهاب شكر وغدير حمدي العتيبي اللذان حصلا على شهادات التخرج التي ستدعم مسيرتهما المهنية في البنك وتوفر لهما فرصا أكبر للتقدم.



ويدعم بنك برقان جميع مبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى تأهيل أفضل الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع المصرفي وقيادته في المستقبل، كما يواصل البنك تأكيد التزامه بتوجيهات بنك الكويت المركزي ولوائحه المتعلقة بتعزيز القطاع وضمان أعلى مستويات جودة الخدمات وأفضل المعايير التشغيلية.