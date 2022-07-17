أعلنت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولا لصالح العملاء تعد من الأكبر حجما في المنطقة، عن إعادة تشكيل مجلس إدارتها حيث تمت تزكية الشيخ طلال علي عبدالله الجابر الصباح رئيسا لمجلس الإدارة والشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح نائبا للرئيس.



وتأتي هذه الخطوة بعد تعيين الشيخ طلال عضوا في مجلس الإدارة وانتخاب الشيخ عبدالله رئيسا لمجلس إدارة بنك برقان وبعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.



وبهذه المناسبة، قال الشيخ طلال علي عبدالله الجابر الصباح، رئيس مجلس الإدارة: أشكر أعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي أولوني إياها، مؤكدا لهم ولجميع الأطراف الحرص على مواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة في نمو أعمالها وتوسيع خدماتها.



وأضاف: سنستمر في تعزيز سياسات الحوكمة والاستدامة والتعامل بفعالية مع التغيرات والتحديات للاستفادة من الفرص التي تعزز من استمرارية الشركة وتقوي من مكانتها التنافسية محليا ودوليا.



ويتمتع الشيخ طلال بخبرة تفوق 30 عاما في القطاعين المالي والاستثماري تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية وفي مجالس إدارات شركات مساهمة مدرجة وغير مدرجة وكان له دور كبير في نمو أعمالها وتوسعها.

يمتاز بمهارات قيادية واستراتيجية ساعدته خلال مسيرته المهنية على طرح مبادرات ناجحة وتأسيس كيانات وتطويرها، منها شركة النوادي القابضة، لتكون ضمن الشركات الرائدة في مجالها في السوق المحلي علما ان الشيخ طلال العلي متخصص في مجال الأعمال المصرفية.



وبإعادة التشكيل، أصبح مجلس إدارة كامكو إنفست يضم كل من الشيخ طلال علي عبدالله الجابر الصباح رئيسا لمجلس الإدارة والشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح نائبا للرئيس وعضوية كل من مسعود محمود جوهر حيات، الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح وانتصار عبدالرحيم السويدي عضوا مستقلا.