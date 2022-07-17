مفرح الشمري



بعد حصول مسرحية «الطابور السادس» على جائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان الكويت المسرحي بدورته الأخيرة، أكد مخرج المسرحية علي البلوشي تلقيهم مجموعة من الدعوات الرسمية للمشاركة في أكثر من مهرجان مسرحي عربي.



وقال البلوشي ان المسرحية من تقديم فرقة المسرح الشعبي، وانها تلقت مؤخرا دعوة من مهرجان «مسرح بلا إنتاج» الذي سيقام في الإسكندرية في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس المقبل، حيث إن الدورة ستحمل اسم الفنان د.أشرف زكي، بالإضافة إلى تمثيلها الكويت في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته الـ 29 التي ستقام في سبتمبر المقبل.



مسرحية «الطابور السادس» من تأليف فاطمة العامر ودراما تورج فلول الكندري وإخراج علي البلوشي وتمثيل يوسف البغلي، سالي فراج، عبدالله الحمود، محمد جمال الشطي، ماجد البلوشي وسينوغرافيا د.منى التميمي وتنفيذ السينوغرافيا أسماء العيسي، إضاءة فاضل النصار، وموسيقى هاني عبدالصمد ومدير الإنتاج نوح بوكبر.