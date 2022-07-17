مفرح الشمري



تعرض منصة «شاهد» 23 الجاري المسلسل الاجتماعي «ست الحسن»، والذي يقع في 8 حلقات ومن تأليف الأخوين محمد وعلي شمس وبطولة هدى حسين وأحمد الجسمي وعبدالمحسن النمر وسحر حسين وهند البلوشي وحبيب غلوم وآلاء شاكر وشيخة البدر وسعاد علي وهدى الغانم وسعيد سالم وحسن رجب وآخرين.



المسلسل من إنتاج شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان، وتم تصويره قبل أشهر، وهو يعتبر التعاون الثالث للفنانة هدى حسين مع المنتج جمال سنان، وذلك بعد النجاح الذي حققته في مسلسل «كف ودفوف» و«من شارع الهرم إلى» الذي عرض في رمضان الماضي.