مفرح الشمري



فقدت الحركة المسرحية الكويتية امس أحد روادها بوفاة الفنان والمخرج والمنتج أسد محمود «بوعادل» بعد صراع طويل مع المرض، والذي ووري جثمانه الثرى عصر امس في مقبرة الصليبخات.

الراحل «بوعادل» بدأ مسيرته الفنية منذ الستينيات من خلال مشاركته في عدد من المسرحيات والأعمال التلفزيونية اما ممثلا أو مخرجا او من ضمن الطاقم الفني في تلك الاعمال، مثل مسرحية «اغنم زمانك» و«عشت وشفت» و«الكويت سنة 2000» و«هذا سيفوه» و«حامي الديار» و«ودقت الساعة» و«على جناح التبريزي»، وغيرها من الاعمال الخالدة في تاريخ الحركة المسرحية الكويتية والخليجية.

الراحل أسد محمود كان من الشخصيات التي تحب عملها وتخلص فيه خصوصا في المسرح لأنه كان يعشقه ويحب أن يعمل به سواء كان ممثلا او إداريا، فهو فنان شامل بمعنى الكلمة، وكان - رحمه الله - احد مؤسسي فرقة المسرح العربي التي قدم معها العديد من الأعمال المسرحية، بالإضافة إلى مشاركته مع اعمال الفرق المسرحية الأخرى، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية مثل «درب الزلق» و«الأقدار» و«انهم يكرهون الحب» و«أبلة منيرة» و«قاصد خير» والسهرة التلفزيونية «الفرق بين رياييل قبل ورياييل هالوقت».

«الأنباء» تتقدم بوافر التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد والمنتسبين للحركة المسرحية في الكويت بوفاة الفنان والمنتج أسد محمود «بوعادل»، سائلين المولى عز وجل ان يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا اليه راجعون).