جمعية المحامين الكويتية ترفض تسجيلي لأسباب لا أعلمها

أرغب في تقديم دويتو مع الشطي والهندي والشعيبي ومونتانا وإيزي

مع السلامة لكل شيء سيئ في حياتي

أنتظـر عـرض «ذهبـت مـع المـاء» والشمري عراب المخرجين في الخليج

فقدت وطناً برحيل «ماما» وكل مكان أصبح غُربة

حوار - ياسر العيلة



الفنانة روان بن حسين قطعت مشوارا طويلا وواجهت صعوبات وتحديات حتى تحقق أحلامها في عالم الفن «الغناء والتمثيل»، وتمكنت بفضل جهودها وصبرها وطموحها الكبير ان تكون مؤثرة عند ملايين الشباب من متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل سنوات اتجهت لعالم الغناء من خلال أغنية «كان يا ما كان» التي حققت نجاحا كبيرا جدا لتقدم بعدها مجموعة اخرى من الأغنيات، كل واحدة منها تحمل رسالة وتعبر عن شخصية روان الإنسانة. «الأنباء» التقتها وتحدثت معها عن جوانب كثيرة من حياتها الفنية والشخصية وعن اتجاهها لعالم التمثيل وأمور أخرى كثيرة خصّت «الأنباء» بها من خلال الحوار التالي:



في البداية، شنو سبب تواجدك حاليا بالكويت؟



٭ أولا أحببت أن أقضي فترة عيد الأضحى بالكويت، وثانيا تقدر تقول تواجدي ايضا بسبب شغلي الفني، حيث أتدرب حاليا في ورشة تمثيل مع المخرج د.عبدالعزيز صفر لأني أحضر حاليا لمسلسل جديد إن شاء الله وأنا أعتبر وجودي في هذه الورشة اجتهادا شخصيا مني حتى أكون مهيأة ومستعدة لتجسيد شخصيتي في العمل بشكل جيد.



كانت لك تجربة أولى في الدراما من خلال عمل 6 حلقات بعنوان «ذهبت مع الماء» ولم يعرض الى الآن، كلميني عنه.



٭ العمل مستوحى من رواية «وسمية تخرج من البحر» للأديبة الكويتية ليلى العثمان ومن تأليف منى الشمري ويشاركني البطولة زهرة الخرجي وفيصل العميري وحمد العماني ونور الشيخ وفيّ الشرقاوي وآخرون، العمل من إخراج محمد دحام الشمري وإنتاج «القبس»، ومن المقرر عرضه على منصة «شاشا» التابعة لـ«القبس» نهاية شهر سبتمبر المقبل. والعمل يحاكي أكثر من قضية مثل العنف ضد المرأة والعنصرية والطائفية والطبقية وغيرها من القضايا المهمة وأنا سعيدة بعملي مع عراب المخرجين في الخليج المخرج محمد دحام الشمري، وكانت تجربة رائعة لا تنسى، ولذلك قررت إعادة تجربة التمثيل مرة أخرى.



كيف رأيتِ تجربتك في «ذهبت مع الماء»؟



٭ منذ صغري وأنا أشوف نفسي روان الفنانة سواء في التمثيل او الغناء، ولكن بحكم انني من عائلة كويتية محافظة، فمثل الكثيرات من العائلات يريدون ان ابنتهم تكون طبيبة او مهندسة او محامية، ولكن شهرتي التي تحققت عبر السوشيال ميديا سهلت الأمر علي واني أقنع والدي بأن أدخل الفن بداية من الغناء ومن ثم الدراما، خاصة اذا كان العمل يحمل رسالة وذا قيمة، وفريق العمل مشرف، كل هذه العوامل مشجعة لدخول عالم التمثيل.



ولماذا تأخرت تجربة التمثيل بالنسب لكِ؟



٭ كنت أدرس بكالوريوس وماجستير وتزوجت وكذلك ظروف الحمل، لذلك لم تكن الظروف وقتها تسمح بأن أعطي للتمثيل أو الفن حقه ولكن عندما أنهيت دراستي وتخرجت ووجدت الوقت المناسب اتجهت للفن، وأذكر ان المخرج محمد دحام عرض علي من قبل المشاركة في مسلسل «كحل أسود قلب أبيض» لكنني اعتذرت بسبب الظروف التي حدثتك عنها ولكن عندما عرض علي مسلسل «ذهبت مع الماء» وتحدث معي أقنعني فوافقت على العمل.



عندما عرض العمل عليكِ هل كان يهمك أولاً الأجر أم الدور؟



٭ أول شيء طلبته أن أقرأ حلقات المسلسل الست بالكامل، وبعد ان اقتنعت بدوري فيه وبالعمل بشكل عام وثانيا اقتناعي التام بالمخرج طبعا وثالثا وجود فريق عمل من النجوم الرائعين وكان الأجر آخر شيء فكرت به.



لماذا لم تنتظري حُكم الجمهور على تجربتك الأولى قبل ان تخوضي تجربتك الثانية في عالم التمثيل؟



٭ كان من المفترض ان يعرض العمل بداية هذا العام ولكن نحن الآن في النصف الثاني منه وبما انني فرغت نفسي للتمثيل فلا يعقل ان أظل منتظرة عاما تقريبا حتى يعرض العمل ولكن الظروف حكمت ان أجهز لعمل جديد خاصة ان مخرج العمل وجهة الإنتاج وفريق العمل مؤمنين انني أملك موهبة التمثيل، فهذا بحد ذاته شيء يطمئن خاصة ان العمل الثاني مع جهة الإنتاج نفسها ومن خلال عمل يحمل أيضا رسالة مهمة فلماذا أتردد في قبول الدور؟ خاصة ان العمل الجديد هو عمل سياسي يتكون من 6 حلقات ويتم تصويره في أكثر من دولة وغير مسموح لي بالكشف عن تفاصيل أكثر عنه.



وماذا عن روان المطربة، خاصة ان انطلاقتك في عالم الغناء كانت قوية من خلال أغنية «كان ياما كان»؟



٭ الحمد لله من «كان ياما كان» الى اغنية لا تغنيلي مرورا بأغنية «أديوس» وأغنية «مشتاق» وصولا الى أغنية «واحدة استثنائية» بمعنى ان رصيدي 5 أغنيات.



أغنية «كان ياما كان» كانت تعبر عنك فهل باقي أغنياتك نفس الشيء؟



٭ «كان ياما كان» لم تعبر عني بشكل شخصي، لكن هي حالة مجتمعية موجودة في عالمنا العربي وتلامس الكثير من الفتيات وأنا بشكل عام أرى ان الفنان يجب الا يقدم شيئا لا يشعر به او يحسه، وأغنيتي الثانية «لا تغنيلي» قدمتها مع المخرج محمد سعيد حارب وأغنية «أديوس» وهي كلمة اسبانية معناها «مع السلامة» وتتناول الأغنية المرحلة الانتقالية التي تمر بها أي بنت من المرحلة التي تكون فيها مكسورة ومجروحة الى مرحلة انها تكون قوية وتقول «مع السلامة» لكل شخص سيئ في حياتها، والأغنية كلماتها مغربية ومن بعدها قدمت أغنية لها مكانة خاصة جدا في قلبي وتحديدا في شهر رمضان الماضي وهو اول رمضان يمر علي بروحي بدون امي الله يرحمها، وخاصة ان هناك الكثير من الناس في رمضان الماضي فقدوا ناسا سواء بالموت او بالكورونا او بالغربة لذلك قدمت أغنية «مشتاق» لكل شخص فاقد شخص وكان شعار الأغنية «اللهم اجمعنا بمن نحب» وهي من كلمات وألحان بشار الشطي وهي باللهجة اللبنانية وأخيرا قدمت أغنية «واحدة استثنائية» وهي تعبر عن حالتي عن المرأة المجروحة التي انتقلت لمرحلة المرأة التي عرفت قدر نفسها وأثبتت وجودها في المجتمع وكلمات الأغنية تقول انا واحدة استثنائية وبدي اياك تدلعني ومن ها الحالة تطلعني وحكايات وغنيات عم بشتاق تسمعني.



أحس أنك وجدت نفسك بشكل أكبر في الغناء، هل إحساسي صحيح؟



٭ صح، بالفعل، والجاي أعظم والأغنية الجديدة باللهجة المصرية وتعبر عن حالتي ايضا والتي أعلم من خلالها البنات كيف تختار شريك حياتها والأغنية بعنوان «اختاري» مع الملحن عمرو الشاذلي وتوزيع عمر اسماعيل وعن كلمات عمرو المصري.



كيف تجاوزتِ رحيل والدتك؟



٭ أنا فقدت وطنا برحيل ماما، وأصبح كل مكان بالنسبة لي غُربة حتى البيت أصبح غُربة ولا أخفيك انني منذ رحيلها وأنا أواجه الحياة بصعوبة، ولكن أقول الحمد لله وهي ربتني ان أكون إنسانة صبورة.



وماذا عن ابنتك لونا، وما الطريقة التي تتبعيها في تربيتها؟



٭ أربيها بالطريقة نفسها التي «ربوني» أهلي بها، حيث علموني الدين وتركوا لي حرية اختيار قراراتي ولكن مع لونا أنا حاليا أرفض أن أقحمها في عالم الشهرة ولكن مستقبلا الله أعلم هي من تقرر حياتها خاصة انني أرفض ظهور الأطفال في السوشيال ميديا في هذا العمر.



أنتِ حاليا محامية وأيضا سيدة أعمال، حدثيني عن هذا الجانب في حياتك.



٭ حاليا لا أستطيع أن أقول انني محامية لأن جمعية المحامين الكويتية يرفضون تسجيلي كمحامية عندهم لأسباب أجهلها ولم يعلنوا عنها بالرغم من انني تخرجت في جامعة من أعرق جامعات بريطانيا وأحمل شهادة البكالوريوس والماجستير وتخرجت بمعدل كبير، بالإضافة لكوني كويتية الجنسية، مادة أولى، وليس عندي اي حكم مخل بالأمانة والشرف، وهذه هي الشروط الثلاثة التي بناء عليها آخذ تصريح من النقابة، ولكنهم رافضون ووصلتني أخبار من البعض ان رفضهم كوني متواجدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من وجود الكثير من المحامين والمحاميات الناشطين في السوشيال ميديا ولديهم بوتيكات وإعلانات، ولكن إن شاء الله هناك أخبار في هذا الأمر ستفرحنا جميعا.



وبخصوص روان سيدة الأعمال حاليا أشتغل على مشروع خاص بي ما أقدر أصرح عنه حاليا.



هل يسعدك أن يقال عنك روان بن حسين الفاشنيستا ام الفنانة؟



٭ فاشنيستا هي إنسانة تهتم بالفاشن وأنا أعطي أكثر في اللايف ستايل وصدقني أنا نفسي ما أعرف شنو المسمى الذي يقال عني ولكن ما عندي مشكلة ان يقال عني الفنانة او المحامية او المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي.



أخيرا من الأسماء التي تود تغني معهم دويتو؟



٭ أنا بحب ناس كثيرة في عالم الغناء، فمن الكويت مثلا أتشرف أن أقدم دويتو مع الفنان بشار الشطي وأيضا آلاء الهندي وبدر الشعيبي وعلي كاكولي ولدينا أصوات كويتية كثيرة حلوة، وعالميا أرغب أقدم دويتو مع فرنتش مونتانا او جي ايزي.