يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد مع المنتخب السعودي في الرابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لبطولة كأس آسيا السابعة عشرة للشباب المقامة في البحرين. وكان الأزرق قد خطف نقطة ثمينة من منتخب كوريا الجنوبية إثر التعادل معه أول من امس 26-26 في الجولة الافتتاحية.



وقد انطلقت البطولة الجمعة الماضي بمشاركة 8 منتخبات وتستمر حتى 24 الجاري، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي بالإضافة إلى تأهلهما مباشرة إلى كأس العالم التي ستقام في ألمانيا واليونان العام المقبل. وكان الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب الإسباني ايسيدرو قد وضع اللمسات الأخيرة على التشكيل بعد المعسكرات الخارجية في إسبانيا والبرتغال ومصر والإعداد المحلي في الكويت قبل بداية البطولة. وأكد ايسيدرو أن مباراة كوريا كانت اختبارا صعبا جدا ولكن اللاعبين قدموا مستوى مميزا نجحوا معه بخطف نقطة مهمة ويتعين اليوم أن يضاعف الفريق جهوده للوصول إلى نتيجة إيجابية، مؤكدا أن الهدف الرئيسي خطف إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم.



وأشار إلى أن الثقة تامة وكبيرة بإمكانات وقدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المرسومة، مشيدا بدور الجهاز الإداري والفني في وضع الأزرق الشاب على الطريق الصحيح للمنافسة القارية.