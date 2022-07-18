يستعد بطل العالم للدراجات المائية محمد بوربيّع لخوض غمار نسخة العام 2022 من بطولة العالم للدراجات المائية، في سعيه للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة على التوالي. ويضع بوربيّع نصب عينيه حصد أكبر عدد من النقاط في نهاية العام من خلال تقديم أداء قوي وثابت في 3 بطولات فردية حتى يتمكن من اعتلاء أعلى نقطة من منصة التتويج في بطولة العالم.



وتستمر بطولة العالم طوال العام في 3 قارات مختلفة، وفيها يلتقي ألمع الدرّاجين للتنافس في فئات عدة. وكان بوربيع توج في الآونة الأخيرة بأعلى فئة سباق ضمن بطولة العام 2021 وهي Pro Runabout Grand Prix، ونجح بالتالي في الدفاع عن لقبه مرتين على التوالي. يذكر أن الجولة الأولى من بطولة العالم للدرّاجات المائية ستقام في أوروبا بين 19 و24 يوليو في بلدة أوسترو ورسكي الپولندية وتشكل العقبة الأولى في طريق بوربيّع نحو لقبه الثالث. وبعد النهائيات الأوروبية، ستنتقل البطولة في جولة ثانية إلى القارة الأميركية مع نهائيات IJSBA العالمية الـ 41 والتي تقام بين 1 و9 أكتوبر 2022 في بحيرة هافاسو (أريزونا) في الولايات المتحدة.



أما الجولة الأخيرة من بطولة العالم فتستضيفها باتايا (تايلند) في الفترة من 14 حتى 18 ديسمبر المقبل حيث يتنافس الدراجون على كأس الملك TJSBA الآسيوية. ويحمل بوربيّع 25 ميدالية ذهبية لبطولات الاتحاد الدولي للدراجات المائية، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الثالثة لأكبر عدد من الانتصارات.