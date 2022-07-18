هادي العنزي



دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مساء اول من امس تحضيراته للموسم الكروي 2022-2023، بقيادة المدرب المساعد بداح الهاجري، ومدرب اللياقة البدنية الصربي جيلكو، والكرواتي بوجو، وحضور 14 لاعبا، وتخلف عن التدريب الأول للسماوي خماسي منتخبنا الوطني الأول فواز عايض، ومبارك الفنيني، ومهدي دشتي، ومحمد الهويدي، وحمد القلاف، والمحترفون الكولومبي كارلوس ريفاس، والبرازيليان أليكس ليما، وباتريك فابيانو.



من جانبه، أكد مدير فريق السالمية بدر الخالدي في تصريح لـ «الأبناء» أن بداية التدريبات التحضيرية للموسم الجديد عادة ما تشهد حضورا قليلا نسبيا، نظرا لارتباطات اللاعبين المختلفة، مضيفا ان الجهازين الفني والإداري للفريق ارتأيا إعطاء خماسي الأزرق راحة عن بداية التدريبات، نظرا لارتباطاتهم المتواصلة مع المنتخب، وعليه فمن الضرورة منحهم راحة مستحقة، لكي يعودوا بنشاط وحيوية للفريق نهاية الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن محترفي السالمية ريفاس وليما فابيانو سيلتحقان بالفريق تباعا خلال الفترة المقبلة.



وذكر الخالدي أن السالمية سيدخل معسكرا تدريبيا في مدينة أزميت التركية بدءا من 29 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل، وذلك تحضيرا للدوري الممتاز الذي تنطلق منافساته 25 أغسطس المقبل، على أن يخوض «السماوي» ما بين 4 و5 مباريات ودية مع أندية سعودية على الأغلب، ونأمل أن يحقق المعسكر التركي الفائدة المرجوة منه، على المستويين الفني والبدني، ويمهد لبداية طيبة للسماوي في الدوري، وأن يظفر الفريق بأكثر من بطولة في الموسم الحالي.