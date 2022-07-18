هادي العنزي



زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر رئيسا للاتحاد العربي في دورته الانتخابية المقبلة 2022-2026، وذلك في اجتماعها الذي عقد ظهر أمس في فندق كراون بلازا بالفروانية، كما تمت تزكية مرشح الكويت فالح العتيبي أمينا عاما للاتحاد، ود.سلمى المولهي (تونس) نائبا للرئيس عن قارة أفريقيا، وأيمن عزمي نائبا للرئيس (مصر)، فيما فاز بالتصويت ريمون سالم (لبنان) بمنصب نائب الرئيس عن قارة آسيا، وفاز بالتصويت 5 مرشحين بعضوية الاتحاد، وهم: إسحاق إسماعيل (الجزائر)، وخالد نفاع (الأردن)، ود.مها جراد (فلسطين)، وخالد طلعت (السودان)، وناصر المرزوقي (الإمارات)، وشهد اجتماع الجمعية العمومية حضور رؤساء وممثلي اتحادات التنس الوطنية من 18 دولة عربية.



وفي كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية ذكر الشيخ أحمد الجابر أن الاتحاد العربي للعبة يشهد انطلاقة جديدة بدعم ومساندة جميع الاتحادات الأعضاء، مشيدا بالإنجاز الكبير الذي حققته اللاعبة التونسية أنس جابر بوصولها إلى الترتيب الثاني على مستوى العالم، ونيلها مركز الوصافة في بطولة ويمبلدون كأول وأهم إنجاز عربي على مر التاريخ. وقال: «علينا بذل المزيد من الجهود حتى نرى أبناءنا من اللاعبين واللاعبات العرب يحققون ما أنجزته أنس جابر، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكثيف مشاركتكم في جميع أنشطة الاتحاد العربي على المستويات كافة».