عبدالعزيز جاسم



خاض الفريق الأول لكرة القدم في النصر تدريبه الأول على ستاد علي صباح السالم، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم المقبل 25 أغسطس المقبل، والذي سيبدأ ببطولة الدوري الممتاز، حيث شهد التدريب الأول قيادة الجهاز الفني المساعد للمدرب محمد المشعان للتدريبات، فيما تولى المشعان القيادة في الحصة التدريبية الثانية. وقال مدير الفريق طلال نايف ان العنابي سيواصل تدريباته بصفة يومية حتى موعد معسكر صربيا في الأول من أغسطس المقبل والذي ستتخلله 3 مباريات مع فرق خليجية ذات مستوى عال للاستعداد بصورة جيدة للموسم المقبل.



وأضاف ان مجلس الإدارة برئاسة خالد الشريدة لم يقصر مع الفريق من جميع النواحي سواء في الموافقة على مرحلة الإعداد أو التعاقد مع المحترفين، مشيرا إلى أنه يتمنى في مهمته الأولى مع النصر التوفيق للفريق وتحقيق الأهداف التي وضعها الجهازان الإداري والفني.



من جهته، أوضح مساعد المدرب مساعد مناور ان صفوف الفريق ستكتمل نهاية الأسبوع الجاري بتواجد جميع اللاعبين المحليين والمحترفين وذلك قبل التوجه إلى معسكر صربيا، مشيرا إلى أن فترة الإعداد مهمة لتحقيق الانسجام ومن ثم النتائج المرجوة مع انطلاق الموسم وهو ما نسعى إلى تطبيقه من خلال التدريبات.



بدوره، أكد قائد الفريق مشعل فواز أن طموح الفريق في الموسم المقبل سيكون الظهور بمستوى جيد وتحقيق نتائج مميزة أفضل من الموسم الماضي بقيادة المدرب الوطني محمد المشعان، وأن النصر هذا الموسم ستكون له كلمة، لافتا إلى ان الفريق ينتظر وصول باقي اللاعبين والمحترفين، وذلك قبل المغادرة الى المعسكر الخارجي.