وصل باريس سان جرمان الفرنسي المدجج بالنجوم إلى اليابان أمس في جولة تشهد خوضه مباريات ضد ثلاثة فرق محلية، حيث يأمل مدربه الجديد كريستوف غالتييه في تحقيق بداية قوية مع العملاق الفرنسي. ويلتقي سان جرمان، الذي يضم الثلاثي الناري كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، مع كاواساكي فرونتال وأوراوا ريدز وغامبا أوساكا خلال فترة إقامته في اليابان على مدى 10 أيام على أن يتوجه بطل فرنسا بعد ذلك إلى إسرائيل لمواجهة نانت في مباراة كأس الأبطال الفرنسية في تل أبيب في 31 أغسطس.



سيقود غالتييه باريس سان جرمان للمرة الأولى منذ وصوله من نيس لتولي المسؤولية خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلال الصيف. وقال غالتييه في مؤتمر صحافي في طوكيو أمام نحو 100 صحافي: «لدينا ثلاث مباريات ضد منافسين جيدين للغاية»، مضيفا ان كرة القدم اليابانية في مستوى عال جدا وأن لاعبيها يتمتعون بتقنية جيدة وسرعة جيدة، أتمنى أن تكون هذه المباريات تحضيرا جيدا لكأس الأبطال. أما ميسي فاعتبر أن كرة القدم اليابانية «خطت بعض الخطوات الكبيرة الى الأمام».