أعلن الاتحاد الپيروفي لكرة القدم، أن الأرجنتيني ريكاردو غاريكا تخلى عن مهماته مدربا للمنتخب الوطني بعد 7 أعوام ناجحة قضاها مع «بلانكيروخا». وقاد الأرجنتيني «إل تيغري» البالغ 64 عاما المنتخب الپيروفي، إلى نهائيات مونديال 2018، وذلك بعد 36 عاما من المشاركة الأخيرة «البيكولور» في كأس العالم. كما ساهم في خوض الپيرو عقب احتلالها المركز الخامس في المجموعة المشتركة لتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 الملحق الدولي، إلا أنه فشل في تخطي عقبة المنتخب الأسترالي بخسارته بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا على ملعب الريان القطري في 13 يونيو.



وفشلت الپيرو، المصنفة 22 عالميا والتي يقودها غاريكا منذ 2015، في الوصول الى كأس العالم للمرة السادسة بعد 1930 و1970 و1978 و1982 و2018.



وبات غاريكا أيقونة حية في الپيرو، فتحت قيادته وصل المنتخب إلى نهائي مسابقة كوبا أميركا عام 2019 ليخسر أمام البرازيل صاحبة الأرض 3-1.



ولم يكشف الاتحاد الپيروفي عن اسم بديل لغاريكا، فيما وجهت له أبرز الأندية المحلية انتقادات عنيفة على خلفية «إدارة سيئة» للمفاوضات مع المدرب الأرجنتيني.