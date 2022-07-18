توصل مان يونايتد لاتفاق لضم ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس أمستردام مقابل 57.37 مليون يورو، مع وجود عشرة ملايين يورو كحوافز محتملة، وفقا لإعلان من الناديين أمس.



ومن المتوقع استكمال إجراءات الصفقة في الأيام المقبلة بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي والحصول على تأشيرة العمل.



ولم يكشف يونايتد عن مدة التعاقد، لكن مصدرا مطلعا على الصفقة قال لـ «رويترز» إن مارتينيز سيوقع عقدا لخمس سنوات، مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.



وسيكون اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والذي يستطيع أيضا اللعب في خط الوسط، ثالث صفقة ليونايتد مع المدرب إريك تن هاج وبعد ضم الظهير الأيسر الهولندي تايرل مالاسيا ولاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن.