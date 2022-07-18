افتتح تشلسي الانجليزي جولته الأميركية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على أميركا المكسيكي 2-1 في مباراة ودية اقيمت فجر أمس في لاس فيغاس، وكان الفريق اللندني الطرف الأفضل بالشوط الأول من خلال محاولات للبرازيلي كينيدي (24)، والألماني كاي هافيرتس (29) وكرة رأسية من المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا تصدى لها الحارس اوسكار خيمينيس (40).



وأثمرت افضلية تشلسي هدفا أول حمل توقيع الالماني تيمو فيرنر الذي سدد كرة قوية لم يتمكن الحارس المكسيكي من التقاطها لتتهيأ مجددا امام الالماني فسددها داخل الشباك (55).



لكن أميركا سرعان ما أدرك التعادل عندما حاول الظهير الأيمن لتشلسي ريس جيمس اعادة الكرة باتجاه حارسه ماركوس بيتينيلي فتابعت طريقها داخل الشباك هدفا عكسيا (60).



وكانت الكلمة الأخيرة لتشلسي عبر لاعب وسطه مايسون ماونت الذي اطلق كرة قوية من خارج المنطقة عانقت الشباك (83).



ويلتقي تشلسي في مباراته المقبلة خلال جولته الاميركية، مع تشارلوت اف سي في ولاية نورث كارولاينا الأربعاء قبل مواجهة جاره اللندني ارسنال في اورلاندو السبت المقبل.



إلى ذلك، تعادل توتنهام الإنجليزي مع إشبيلية الإسباني 1-1 في مباراة ودية أقيمت على ملعب سوون في كوريا الجنوبية، تألق خلالها صاحب الأرض سون هيونغ-مين في صفوف «سبيرز» بتمريره كرة هدف السبق إلى المهاجم الدولي هاري كين.



وخاض توتنهام مباراته الودية التحضيرية الأخيرة خلال جولته في كوريا الجنوبية منذ وصوله الأحد الماضي، على أن يعود اليوم إلى إنجلترا. ولعب سون، إلى جانب كين، أساسيا وخاض 72 دقيقة، قبل أن يغادر الملعب على وقع تصفيق 43 ألف متفرج. ووجه سون ضربة بكوعه إلى لاعب فالنسيا الأرجنتيني غونسالو مونسييل ما تسبب للأخير في نزيف، كما دخل اللاعبان في شجار بينهما.



وحل توتنهام الذي يعود إلى انجلترا الأحد في المركز الرابع الموسم الماضي.