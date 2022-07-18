يستعد نجم كرة القدم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (40 عاما) لتمديد عقده مع نادي ميلان الإيطالي لمدة عام واحد، حسبما أفادت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية الرياضية، أمس.



وأشارت الصحيفة إلى أن «إبرا» سيوقع على العقد الجديد اليوم، ولكن الإعلان الرسمي من النادي سيكون غدا الثلاثاء. وكانت رغبة إبراهيموفيتش قبل ذلك هي الفوز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي، وهو ما تحقق في الموسم الماضي، حيث استعاد الفريق لقب المسابقة المحلية بعد غياب عن منصة التتويج لعقد كامل.



وأجرى إبراهيموفيتش عملية في الركبة اليسرى خلال مايو الماضي، ولا يزال في مرحلة التعافي، ولكنه لا يزال يرغب في الاستمرار بالملاعب ويرفض فكرة الاعتزال.