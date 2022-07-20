دلال العياف



بدعوة كريمة من الفنان الكوميدي خالد المظفر والمخرج المميز عبدالعزيز صفر، حضرت «الأنباء» عرض مسرحية «موعد مع معاليه» التي تعرض حاليا على خشبة مسرح كيفان بحضور جماهيري لافت.



طراز خاص



منذ الوهلة الأولى لابد أن تشعر بأنك في عرض مسرحي من طراز خاص، وذلك من خلال تجوالك بأروقة المسرح التي كانت ديكوراته راقيه ومتماشية مع موضوع المسرحية، فضلا عن اللوحات الكلاسيكية ولوحات كبار الفنانين منهم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب والفنانة الراحلة القديرة ليلى مراد والموسيقار بيتهوفن وموزارت، ووسط هذه اللوحات الجميلة لاشعوريا يأخذك إحساسك إلى زمن الفن الأصيل، وثبت ذلك أمامي عندما رأيت جمهورا غفيرا يملأ المسرح، هذا المنظر جعلني أتذكر عروض المسرحيات في السبعينيات والثمانينيات والحضور الجماهيري الذي تحظى به، هنا أيقنت أنني في عرض يشبه عروض مسرحنا في عصره الذهبي بدءا من تنظيم الدخول وصولا للعرض وفكرته الأجمل.



المسرحية من بطولة خالد المظفر، فوز الشطي، محمد الدوسري، خالد العجيرب، زينب أحمد، أحمد المظفر وآخرين، وهي من تأليف وإخراج عبدالعزيز صفر، وقد تناولت خليطا من القضايا المجتمعية المهمة بالإضافة الى الإسقاطات السياسية التي تتماشى مع فكرة المسرحية التي قدمت بأسلوب كوميدي هادف دون إسفاف، حيث إن الكوميديا في هذا العرض المسرحي كوميديا موقف وليست كوميديا مفتعلة، وقد قدم فريق العمل هذا الأسلوب بشكل جميل لامس قلوب الجماهير الغفيرة من مختلف الأعمار لأن القضايا المطروحة في المسرحية تلامسهم وتعبر عن معاناتهم بشكل صريح.



قضايا الفساد



«موعد مع معاليه»، التي انطلقت عروضها منذ مايو الماضي ومستمرة حتى يومنا هذا، تحمل بين طياتها الكثير من القضايا التي يعاني منها المواطنون والمقيمون في البلد وأهم تلك القضايا «الفساد» بشتى أنواعه من خلال الشوارع المتلفة، أو بشأن مجالات أخرى تراجع فيها بلدنا، بعدما كانت عروس الخليج في المقدمة والسباقة بكل شيء لكن حاليا أصبحنا متأخرين بسبب الفساد الذي أصبح حديث الناس في الدواوين والمطلوب قمعه ومحاسبة المفسدين حتى يزدهر البلد ويعيش المواطن والمقيم بأمن وسلام.



رسالة الفن



العرض المسرحي كان بمنزلة (التنفيس) عن المواطن والتأكيد على أنه لابد ان يتكلم بلسانه وان يوصل صوته بدلا من «التحلطم» بينه وبين نفسه، لكي يعي المسؤولون ان هناك مشاكل في البلد لابد ان تحل ولا تبقى معلقة، وهذه رسالة للجميع قدمها فريق مسرحية «موعد مع معاليه» وهو ما يؤكد ان للفن بجميع مجالاته رسالة قوية من خلال الأعمال التي يقدمها منتسبوه لأنهم يشعرون بما يشعر به المواطنون الذين يتمنون ان ينصلح حال البلد من خلال كلمة أو رسالة تناقش بالمسرح، والذي أيضا إذا كان هادفا يصبح ثروة قومية لا يستهان بها، والمسرحية شرحت بطريقة مبسطة لكنها مبطنة لأنواع الفساد في البلد والتوق إلى الإصلاح وازدهار البلد.



أما بالنسبة للأداء التمثيلي، فإن خالد المظفر قدم دوره بشكل جميل دون تصنع، وجسد دور المواطن البسيط الذي حظي بمقابلة «معاليه» ببراعة، أما فوز الشطي فكانت رائعة بشياكتها وأناقتها ووقوفها اللائق أمام الجمهور باختيارها ملابسها ودقة الراكور، وكانت إطلالتها راقية جدا ومريحة للنظر ناهيك عن فنها الجميل وتمكنها من أدواتها المسرحية، وأحمد باش الذي جسد أكثر من شخصية كان في أحلى حالاته الفنية، وهذا كان ملحوظا جدا من تصفيق الجمهور له ولا أنسى الفنان أحمد المظفر وأداءه الكوميدي الجميل خصوصا مع شقيقه خالد، حيث كانا في حالة تناغم جميل وفق أحداث فكرة المسرحية، أما زينب أحمد فكانت تمتلك لغة جسد جبارة وخفة طينة وأداء حركي مميز على خشبة المسرح، ومحمد الدوسري دوره يعتمد على «الركازه»، فهو من قام بدور «معاليه»، حيث قدم الشخصية بإتقان، أما خالد العجيرب فمهما يقدم فهو مقبول عند الجمهور حتى لو كان يجسد دورا بسيطا، وذلك لموهبته الكوميدية الحاضرة خصوصا على خشبة المسرح.



وختاما، أشكر المؤلف والمخرج عبدالعزيز صفر، على التزام فريق عمله بتقديم عرض جميل سواء بفكرته أو رؤيته الإخراجية التي لم نشعر فيها بالملل، والذي عبر من خلاله عما يجول في قلوب المواطنين الذين يتمنون أن يروا بلادهم في ازدهار دائم.