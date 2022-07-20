أحمد الفضلي



وصفت المذيعة فجر العوضي أولى تجاربها الإعلامية والمتمثلة بتقديم البرامج التلفزيونية بالرائعة، كونها تلبي ما كانت تطمح له منذ فترة طويلة، لأن برنامج «كويت اليوم» حواري اجتماعي توعوي وهذه النوعية من البرنامج تستهويني وسبق ان قمت بتقديم العديد من الحوارات التوعوية في مختلف المجالات من خلال حساباتي الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وتحولت من خلال برنامج «كويت اليوم» عبر تلفزيون المجلس الى تقديم هذه الحوارات التوعوية عبر شاشة التلفزيون.



وعن إمكانية تحولها لبرنامج آخر في الفترة المقبلة بعد نجاح أولى تجاربها، ذكرت العوضي من خلال حديثها لـ «الأنباء» أنها تعيش أياما رائعة خلال مشاركتها بتقديم البرنامج بوجود فريق عمل يسعى الجميع من خلاله الى تحقيق النجاح وتقديم مادة إعلامية توعوية في شتى المجالات، حيث يشمل البرنامج جوانب اقتصادية وقانونية واجتماعية وهذا ما يدفعني الى الاستمرار في تقديم البرنامج خلافا لاكتسابي خبرة كبيرة من زملائي المشاركين في تقديم البرنامج، حيث أوجه لهم الشكر بالاسم وهم حسن البحراني وفاطمة القلاف وباسل العنزي، والشكر موصول لبقية فريق العمل وإدارة تلفزيون المجلس.



وفيما يتعلق باستمرار عملها في مواقع التواصل، أفادت العوضي بأنها مستمرة في تقديم الحوارات التوعوية عبر حسابها في «إنستغرام» وتحرص من خلالها على استضافة شخصيات من مجالات مختلفة لتقديم رسالة توعوية، مشيرة الى أنها تعمل على نشر الإيجابية من خلال هذه الحوارات وغالبا ما تحصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية من متابعيها في مواقع التواصل أو من المقربين منها والمتابعين لها في تلفزيون المجلس أو في السوشيال ميديا.