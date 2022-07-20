مفرح الشمري



بعد نشر «الأنباء» دخول وزير الاعلام الأسبق محمد ناصر السنعوسي الى المستشفى في عددها امس، تلقت اتصالا من الاعلامية القديرة ماما انيسة تتمنى فيه من المولى عز وجل ان يمن بالشفاء التام على الاعلامي المخضرم محمد ناصر السنعوسي بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، داعية الله عز وجل أن يسلمه من كل شر ويلبسه ثوب الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه وأن يطيل في عمره ويشفيه شفاء لا يغادر سقما.



وأضافت ماما أنيسة: الله يشافيك يا بوطارق ويقومك بالسلامة، السنعوسي مو بس وزير اعلام اسبق، السنعوسي روح الكويت الجميلة والأصيلة بإنجازاته وعطاءاته والذي قدمه الى الإعلام والتلفزيون والعاملين فيه لا يُنسى، الله يلبسه ثوب الصحة والعافية ويطول بعمره يا رب وأجر وعافية يا بوطارق.