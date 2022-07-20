مفرح الشمري



بعد صراع مع المرض انتقل الى رحمة الله تعالى الملحن العراقي محسن فرحان في أحد مستشفيات بغداد تاركا وراءه إرثا موسيقيا كبيرا حيث يعد الراحل أبرز المؤلفين الموسيقيين الذين صاغوا الأغنية العراقية المعاصرة منذ اكثر من 40 عاما.



الراحل تعاون مع كبار المطربين العراقيين مثل حسين نعمة الذي لحن له عدد من الأغاني، منها «غريب الروح»، و«قوم انثر الهيل»، كما تعاون مع سعدون جابر في أغاني «عيني عيني» و«المطار» و«يا نجوى» و«انت العزيز تغيرت»، بالإضافة إلى تقديمه ألحانا لمطربين آخرين منهم فؤاد سالم وقحطان العطار ورضا الخياط وحميد منصور وأنوار عبدالوهاب وكريم حسين وأمل خضير وآخرون.