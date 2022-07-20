مفرح الشمري



تستعد وزارة الإعلام ممثلة بقطاعيها الاذاعة والتلفزيون للمشاركة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ22 التي ستقام في الرياض للمرة الأولى خلال الفترة من 7 الى 10 نوفمبر المقبل، وذلك بعد ان أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU) موافقة أعضاء المجلس التنفيذي بالإجماع على استضافة المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون لأعمال الدورة الثانية والعشرين.



وتشهد استديوهات الاذاعة حاليا تسجيل العديد من البرامج الاذاعية للمشاركة في المسابقة الرئيسية للبرامج الإذاعية، بالإضافة الى البرامج التلفزيونية خصوصا ان إذاعة الكويت حققت 4 جوائز في الدورة الـ21 لهذا المهرجان لقطاع الإذاعة والتلفزيون، ولكن لم يتم حتى هذه اللحظة تكريم فرق عمل البرامج الفائزة منذ أكتوبر الماضي، لذا نتمنى من وزير الاعلام والثقافة د.حمد روح الدين تكريمهم وتكريم الفائزين بمهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون بدورته الـ 15 التي اقيمت مؤخرا في مملكة البحرين الشقيقة حتى يعطي هذا التكريم دفعة لباقي زملائهم للعمل بجد واجتهاد للمشاركة في اي مهرجان قادم لشعورهم ان هناك من يقدر جهودهم لتميز الإعلام الكويتي في المحافل الدولية.