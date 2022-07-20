بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تعزية إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، والى سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا حادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة المنيا جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة.