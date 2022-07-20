القاهرة - ناهد إمام



علمت «الأنباء» أن السفير غانم صقر الغانم، سفيرنا الجديد لدى مصر، سيمارس مهام عمله بالسفارة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد تقديم أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية.



يذكر أنه قد صدر مرسوم بإجراء تنقلات وتعيينات لبعض رؤساء البعثات الديبلوماسية، وتضمن تعيين السفير غانم صقر الغانم سفيرا للبلاد لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبا دائما للكويت لدى الجامعة العربية.

وكان السفير غانم صقر الغانم، يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ونائب رئيس لجنة الحدود في وزارة الخارجية، وعضو مجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، كما أنه تولى أيضا منصب مدير الإدارة القانونية في وزارة الخارجية.