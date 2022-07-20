بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقيات تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، والى سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا حادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة المنيا جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.