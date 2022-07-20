بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، وإلى سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تعزية الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا حادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة المنيا جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة، مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



من جهة اخرى، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في قصر بيان صباح أمس، سمو الشيخ ناصر المحمد.