حصد مطعم «جيرانيوم» الدنماركي المركز الأول في قائمة أفضل 50 مطعما في العالم لهذه السنة، فيما لم تستحوذ مطاعم فرنسا سوى على حصة ضئيلة من التصنيف.



و«جيرانيوم» الذي يتولى إدارته الشيف راسموس كوفود في كوبنهاغن وهو ثاني مطعم دنماركي يفوز على التوالي، خلفا لـ «نوما» الذي حصل على المركز الأول العام الماضي.



وحاز مطعم «سنترال» في ليما عاصمة البيرو المركز الثاني في القائمة التي أنشأتها مجلة التجارة البريطانية «ريستورنت» عام 2002.



وحصد المطعمان الإسبانيان «ديسفروتار» في برشلونة و«ديفركسو» في مدريد المركزين الثالث والرابع على التوالي.