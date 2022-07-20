أعلنت السلطات الباكستانية أن مركبا على متنه 100 شخص من العائلة نفسها كانوا متوجهين إلى حفل زفاف غرق في نهر السند الإثنين، مما أسفر عن وفاة 18 امرأة على الأقل، في حين لايزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.



وأوضحت السلطات إن المركب غرق بينما كان ينقل أفراد العائلة ضمن موكب زفاف من ماشكا إلى خارور، وهما قريتان تقعان في مقاطعة صادق آباد بإقليم البنجاب.



وقال رنا كاشف محمود، المتحدث باسم إدارة مقاطعة صادق آباد، إن الحادث أسفر عن غرق 18 امرأة «تأكد مصرعهن»، بينما نجا 25 إلى 30 شخصا بعدما «أنقذهم سكان يقطنون على ضفاف النهر أو تمكنوا من الوصول إلى البر سباحة».



وعلى قارة أخرى، اقتحمت موجة بحرية كبيرة حفل زفاف كان يقام في الهواء الطلق بمنطقة كايلوا كونا في هاواي بالولايات المتحدة الأميركية، وسط عاصفة استوائية. ولم يتأثر أي من حضور الزفاف بهذا الضيف غير المدعو، حيث تم استكمال الحفل بعد انتهاء ارتطام الأمواج بالموقع المحاذي للشاطئ.