لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في حادث تصادم مروري «مروع» بين حافلة نقل جماعي وسيارة نقل وقع صباح أمس بطريق صحراوي بمحافظة المنيا جنوبي مصر.



وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية د.حسام عبدالغفار في بيان انه تم الدفع بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، مضيفا أن سيارات الاسعاف قامت بنقل المصابين الى مستشفى «ملوي العام».



وأكد المتحدث رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة المنيا والمحافظات المجاورة وتوافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.



وأوضح أن الاصابات تراوحت بين كسور في العظام واشتباه كسور في العمود الفقري وارتجاج ونزيف وجروح قطعية وكدمات وسحجات، مؤكدا تلقي المصابين العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات ويجري متابعتهم حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفيات.