في سن الثامنة والخمسين، قرر النجم الهوليوودي براد پيت الاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد واختيار أعماله التمثيلية بتأنّ، لكن ذلك لا يعني البتة أي توجه للاعتزال خلافا لما يروجه البعض، على ما أكد نجم «فايت كلوب» في لقاء مع صحافيين في باريس.



ففي مقابلة نشرتها مجلة «غو» نهاية الشهر الفائت، أعرب النجم الأميركي عن شعوره بأنه يعيش «الفصل الأخير» من مسيرته. وقد أثارت هذه التصريحات تكهنات بأن الممثل الذي اكتشفه الجمهور في فيلم «ثيلما أند لويز» في مطلع التسعينيات، يستعد لطيّ صفحة التمثيل.



وأوضح براد پيت «لم يكن ذلك ما قصدته»، بل «ما أردت قوله هو أني أستعد لبلوغ المحطة الأخيرة والفصل الأخير»، مشددا على أن «الأمر لا يرتبط بأي حال من الأحوال بالاعتزال».



أدلى براد پيت بهذه التصريحات مساء الاثنين في باريس حيث تواجد لتقديم فيلمه «بولت تراين» الذي يبدأ عرضه في الصالات الأميركية في الخامس من أغسطس.



تدور أحداث هذه الكوميديا البوليسية الزاخرة بالمواقف الساخرة، داخل قطار يربط مدينتي طوكيو وكيوتو اليابانيتين يحاول فيه سبعة قتلة تصفية بعضهم البعض.