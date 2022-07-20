اختارت البحرية الأميركية الإثنين اللفتانت أماندا لي لتكون أول امرأة تقود طائرة مقاتلة في فرقة «بلو انجيلز» الشهيرة للطلعات الجوية الاستعراضية التابعة لسلاح البحرية في الولايات المتحدة.



وأوضحت بحرية الولايات المتحدة في بيان، أن هذه العسكرية المتحدرة من ماوندز فيو بولاية مينيسوتا هي من بين ستة ضباط جدد اختيروا للمشاركة في موسم العام 2023 ضمن فريق الطلعات الجوية الاستعراضية.



وبعد تدريب لمدة خمسة أشهر ستقود أماندا لي طائرة من نوع «اف/ايه-18» المعروفة بـ«سوبر هورنت» ضمن فريق النخبة للطلعات الجوية الاستعراضية في البحرية الذي تأسس سنة 1946.



وحصلت لي على رتبة ضابط في القوات المسلحة الأميركية سنة 2013 بعد تدريبها كفنية في الكترونيات الطيران.



وأصبحت طيارة في سلاح البحرية سنة 2016.



وستكون لي التي تحمل رمز نداء هو «ستالين»، أول امرأة ستقود طائرة عسكرية ضمن فريق «بلو أنجيلز».



وكانت امرأة أخرى هي الميجور في سلاح البحرية كاتي كوك قد انضمت إلى فرقة «بلو أنجيلز» سنة 2015 وقادت طائرة مساندة من نوع «سي-130» تعرف باسم «فات ألبرت».