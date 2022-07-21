استهل برشلونة الإسباني جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأميركية تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد بسداسية نظيفة أمام إنتر ميامي لمالكه نجم كرة القدم السابق الانجليزي ديفيد بيكام على ملعب «درايف بنك ستاديوم» في ميامي، في ودية تألق خلالها الوافد الجديد إلى صفوف النادي الكاتالوني المهاجم البرازيلي رافينيا.



وسجل البرازيلي، البالغ 25 عاما والمنتقل إلى «البلاوغرانا» قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو، هدفا ومرر كرتين حاسمتين، وقال رافينيا: «أنا سعيد جدا لأنني سجلت هدفي الأول ولعبت بشكل جيد، وآمل أن استمر في ذلك»، مضيفا: هو أسلوب لعب يصب في صالحي، وأعتقد انه يمكنني مساعدة الفريق للمضي قدما.



ودفع مدرب برشلونة بالمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه اللذين انضما إلى النادي في انتقال حر من تشلسي الانجليزي وميلان الإيطالي تواليا أساسيين، فيما غاب المهاجم الدولي الپولندي روبرت ليفاندفسكي الذي قرر الرحيل عن بطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة بايرن ميونيخ للانتقال إلى النادي الكاتالوني مقابل 50 مليون يورو.



وتناوب على تسجيل الأهداف الغابوني بيار- ايميريك أوباميانغ (15) وأنسو فاتي (41) وغافي (5) والهولندي ممفيس ديباي (69) والفرنسي عثمان ديمبيليه (70).



استحوذ برشلونة على الكرة بمواجهة إنتر ميامي الذي يشرف على تدريبه لاعب مان يونايتد الانجليزي والدولي السابق فيل نيفيل (45 عاما)، ويلعب في صفوفه المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين.



وأشرك نيفيل في الدقيقة 86 المهاجم روميو جيمس بيكام، نجل ديفيد، والذي اطلق مسيرته الاحترافية في سبتمبر 2021.



ويخوض برشلونة 3 مباريات أخرى تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد من «لا ليغا» في 12 أغسطس المقبل، فيلعب أمام غريمه التقليدي مواطنه ريال مدريد الأحد في لاس فيغاس، ويوفنتوس الإيطالي في 27 من الشهر الجاري في دالاس، ونيويورك ريد بولز في 31 منه في نيويورك.