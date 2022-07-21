نفى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي، بطل انجلترا لكرة القدم، أمس تقارير صحافية أفادت بأن نادي باريس سان جرمان الفرنسي عرض نجمه البرازيلي نيمار على «السيتيزن» ضمن صفقة تبادل لاعبين.



وقال المدرب الكاتالوني في مؤتمر صحافي عقده بالتزامن مع الجولة الاستعدادية لفريقه للموسم الجديد في الولايات المتحدة «هذا ليس صحيحا، أنا متأسف لهم، لكن معلوماتهم كانت خاطئة».



وأشار غوارديولا بحديثه إلى مقال في صحيفة «لو باريزيان» يزعم أن نيمار المنتقل إلى العاصمة الباريسية بصفقة قياسية (222 مليون يورو) والذي لم يعد مرغوبا به كان من الممكن استخدامه كورقة مساومة مقابل انتقال لاعب من السيتي».



وحدد المقال أن «النادي الذي يدربه بيب غوارديولا سرعان ما استجاب بالنفي لهذا الاحتمال، فالإسباني لا يرغب في إحداث خلل في بناء مجموعته بالتزامن مع وصول نجم بهذا العيار».



وضمن السباق ذاته، أضاف غوارديولا «نيمار لاعب رائع وحسب ما أملك من معلومات، فهو شخص لطيف جدا، لذا اتركوه وشأنه، ودعوه يعبر عن موهبته الرائعة في باريس»، متذمرا من أن «كل صيف يكتبون أن مان سيتي سيتعاقد مع 150 لاعبا».



ونشط «السيتي» حتى قبل افتتاح سوق الانتقالات الشتوية بتعاقده مع المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني. كما انضم إلى صفوفه الحارس الألماني شتيفان أورتيغا مورينو من أرمينيا بيليفيلد ولاعب الوسط الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس من ليدز يونايتد والمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريس (22 عاما) والذي اشتراه في الموسم الماضي لكنه بقي في صفوف فريقه السابق ريفر بلايت الأرجنتيني على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى سيتي هذا الصيف.



في المقابل، تخلى بطل انجلترا عن المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس إلى أرسنال ورحيم سترلينغ إلى تشلسي.