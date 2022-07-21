أنهى البرازيلي أليسون دوس سانتوس سلسلة الانتصارات المتتالية للنرويجي كريستيان فارهولم وتوج بذهبية سباق 400م حواجز في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.



ومنح دوس سانتوس اللقب الأول لبلاده في سباق 400م حواجز في تاريخ مشاركاتها في المونديال بعدما قطع المسافة بزمن 46.29 ثانية محققا رقما قياسيا لبطولة العالم هو الثالث في التاريخ ماحيا الرقم السابق وهو 47.18 ثانية كان بحوزة الأميركي كيفن يونغ منذ نسخة شتوتغارت الألمانية عام 1993.



وتقدم دوس سانتوس، صاحب برونزية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، على الأميركيين راي بنجامين (46.89 ث) وتريفور باسيت (47.39 ث).



وهو السباق الأول الذي يخسره فارهولم منذ سبتمبر 2018 في أوسترافا التشيكية. منذ ذلك الحين، حقق سلسلة انتصارات متتالية بلغت 18 سباقا إلى جانب 4 سباقات تأهيلية أخرى في بطولة العالم 2019 وألعاب طوكيو الأولمبية 2021.



وتلقت النرويج ضربة موجعة ثانية بعدما كانت مرشحة إلى ثنائية ذهبية في اليوم الخامس من المونديال الأميركي، حيث فشل مواطنها جاكوب إنغيبريغستن في إضافة اللقب العالمي إلى الأولمبي في سباق 1500م.



وكان إنغيبريغستن، مرشحا فوق العادة للفوز بالذهبية لكنه استسلم أمام السرعة الكبيرة التي أنهى بها البريطاني جايك وايتمان السباق في اللفة الأخيرة في طريقه إلى الذهبية.



قطع وايتمان المسافة بزمن 3:29.23 دقائق أمام البطل الأولمبي النرويجي جاكوب إنغيبريغستن (3:29.47 د) والإسباني محمد كتير (3:29.90 د).



وهو اللقب الدولي الأول لوايتمان الذي كان حل خامسا في نسخة الدوحة 2019.



وعلق على الإنجاز والده جف المعلق المنتظم في اللقاءات الدولية لألعاب القوى والمعلق من أرضية ملعب «هايوارد فيلد» في يوجين على سباقات ومسابقات المونديال بقوله: «ابني بطل العالم!».



وأحرزت الأسترالية إليانور باترسون مسابقة الوثب العالي بعدما قفزت 2.02م بفارق المحاولات أمام الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ، فيما عادت البرونزية للإيطالية إيلينا فالورتيغارا (2.00م).



ونال السلوفيني كريتسيان تشيه ذهبية رمي القرص بعدما تصدر الدور النهائي برميه 71.13م في محاولته الثالثة.



وحقق تشيه رقما قياسيا جديدا لبطولة العالم ماحيا الرقم السابق لليتواني فيرجيليوس أليكنا وهو 70.17م حققه في هلسنكي في 7 أغسطس 2005. ونال نجل الأخير ميكولاس الميدالية الفضية (69.27م) أمام مواطنه أندريوس غودزيوس (67.55م).