مدد لاعب الوسط الفرنسي المخضرم اتيان كابو عقده مع فياريال الإسباني لموسم إضافي حتى يونيو 2024، بحسب ما اعلن الأخير أمس.



وكان كابو (34 عاما) انضم الى فياريال الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قادما من واتفورد الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021.



وخاض كابو، لاعب تولوز الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي سابقا أيضا، 27 مباراة في صفوف فياريال بإشراف مدربه اوناي ايمري في موسمه الأول وساهم في إحراز فريقه الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بالفوز على مان يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح في مباراة اختير فيها افضل لاعب. كما لعب 44 مباراة الموسم الفائت وسجل 3 أهداف ونجح في 5 تمريرات حاسمة.



وحل فياريال سابعا في الدوري الإسباني الموسم الماضي وسيخوض بالتالي دورا تمهيديا للتأهل الى مسابقة كونفرنس ليغ، الثالثة من حيث الأهمية بعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يووربا ليغ).