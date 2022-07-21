تعاقد روما الإيطالي، حامل لقب مسابقة «كونفرنس ليغ» في كرة القدم، مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا قادما من يوفنتوس في عقد يمتد لـ 3 سنوات. ويتطلع ديبالا الى إحياء مسيرته بعد موسمين متفاوتين، علما أن عقده مع «اليوفي» انتهى هذا الصيف. وقال نادي العاصمة الإيطالية في بيان: «يسعد روما أن يعلن عن انضمام باولو ديبالا حتى يونيو 2025».



بدوره، شرح ديبالا في بيان «أصل إلى فريق ينمو مع ناد يواصل إرساء أساس متين بشكل متزايد للمستقبل ومدرب جوزيه مورينيو، الذي يشرفني العمل معه». وكشفت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، انه من المتوقع أن يتقاضى ديبالا حوالي 6 ملايين يورو سنويا في ناديه الجديد.