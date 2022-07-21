الماجد: نتائج إيجابية تعكس خططنا في التوسع وزيادة حصتنا السوقية وتفوقنا الرقمي

البنك حصد 9 جوائز عالمية نتيجة إنجازاته في مختلف القطاعات ومسؤوليته الاجتماعية



أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا تشغيلية بالنصف الأول من العام الحالي بلغت حوالي 53 مليون دينار، مشيرا إلى استمرار البنك في تجنيب مخصصات بقيمة 22 مليون دينار، ليحقق بذلك أرباحا صافية بلغت حوالي 33 مليون دينار بزيادة 54% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 8.5 فلوس.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد: «بحمد الله وفضله انهينا النصف الأول من العام الحالي بنتائج إيجابية تعكس خططنا في التوسع وزيادة حصتنا السوقية».



وأضاف أن العام الحالي يمثل للبنك ومختلف القطاعات الاقتصادية العودة الى الحياة الطبيعية بعد عامين من عدم الاستقرار بسبب جائحة كورونا، مضيفا: «بإذن الله سيكون العام الحالي مميزا في مسيرتنا، لاسيما مع خططنا للمزيد من التوسع».



واستعرض الماجد أبرز الأرقام التي حققها البنك خلال النصف الأول، حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء 5.6 مليارات دينار دينار بنسبة نمو 4% فيما بلغت محفظة التمويل 5.7 مليارات دينار بنسبة نمو 12% وبلغت الإيرادات التشغيلية 102 مليون دينار بنسبة نمو 10% وعلى مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة إلى حوالي 11%.



من ناحية أخرى، قال الماجد إن البنك خلال الأعوام الماضية بدأ مسيرة التوسع خارجيا، حيث نجح في الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط والذي يمتلك فيه حاليا 71% من الأسهم، ثم جاء إعلان البنك عن انطلاق أعمال Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.



من ناحية أخرى، أشار الماجد الى انه خلال العامين الماضيين اثبت البنك قوة ونجاح الإستراتيجية التي انتهجها منذ سنوات والتي أكدت قوة البنك واستمراره على القمة رغم ارتفاع حدة المنافسة.



وأنهي بنك بوبيان النصف الأول من العام الحالي 2022 بتحقيق أعلى معدل من الجوائز العالمية التي استطاع البنك الحصول عليها من مجموعة مميزة من المؤسسات المرموقة وفي مقدمتها مؤسسة يورومني ومجلة ميد ومؤسسة غلوبل فاينانس.



وحقق البنك 9 جوائز مختلفة في مجالات الخدمات الرقمية والإبداع والابتكار والمسؤولية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة الى جانب جائزة للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد كشخصية العام المصرفية في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA وجائزة أفضل بنك في إسلامي في الكويت.



كما شهد العام الحالي تكريم اتحاد المصارف العربية للماجد باختياره الشخصية المصرفية العربية للعام 2021 ليكون بذلك أول مصرفي كويتي يتم اختياره للتكريم الذي يعتبر الأعلى الذي يمنحه الاتحاد لأصحاب الإنجازات المتميزة في القطاعين المالي والمصرفي العربي.



واستضافت جامعة ستانفورد العريقة Stanford Graduate School Of Business الماجد محاضرا أمام طلبة ماجستير إدارة الأعمال حول قصة نجاح البنك ليكون بذلك أحد أبرز القياديين الذين حلوا ضيوفا في السابق على الجامعة من رؤساء تنفيذيين لشركات كبيرة.



واستمر البنك في تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء ما جعله يحصد العديد من الجوائز التي تتعلق بخدمة العملاء ومن أبرزها جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء في الكويت للعام الثاني عشر على التوالي منذ عام 2010.



كما توجت مؤسسة يورومني العالمية بنك بوبيان بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديرا لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزوديهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.



ومنذ البداية ارتأت إدارة البنك التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه أصبح من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الكويتي وداعما أساسيا للتنمية وتنويع مصادر الدخل، وهو ما قررته الإدارة العليا في البنك من ضرورة التوجه لدعم مشروعاتهم وتنويع فرصهم نحو مزيد من الابتكار والإبداع وتحفيز فرص نموها ومساعدتها على الانطلاق في مختلف القطاعات والمجالات.



ودعما لبرامجه الصحية أطلق البنك أول مبادرة من نوعها في الكويت تختص بالصحة النفسية حرصا منه على أداء دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية وتأكيدا لمساهماته المتميزة في العديد من مجالات خدمة المجتمع عبر إطلاق مبادرات متميزة تركز على تطوير المجتمع والتأثير عليه بشكل إيجابي.



وخلال النصف الأول أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO) عن انضمام بنك بوبيان بصفة عضو مراقب للمنظمة ليكتمل بذلك عدد الأعضاء المراقبين في المنظمة وهو ما سيسهم في تحقيق مهمة المنظمة التي تهدف إلى تيسير سبل التعاون العالمي في مجالات الإدماج الرقمي وتمكين الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي.



واستمر البنك في النصف الأول من العام الحالي بدعم موارده البشرية، حيث أعلن عن توقيع شراكة استراتيجية بالتعاون مع جامعة دووك DUKE الأميركية لإطلاق البرنامج التدريبي الخاص بإعداد القادة داخليا في بنك بوبيان وتعزيز مهاراتهم القيادية لمواكبة التطورات والتحديات في المرحلة الحالية التي تعزز الخدمات الإلكترونية والرقمية.



ويعد بنك بوبيان من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفا للشباب الكويتي، حيث تقترب نسبة العمالة الوطنية فيه من 80% وهو ما يجعله الأعلى على مستوى البنوك والقطاع الخاص الكويتي.



الانضمام إلى قائمة أكبر 100 شركة بالشرق الأوسط



انضم بنك بوبيان لقائمة المائة الكبار على مستوى الشرق الأوسط ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس العالمية FORBES لأكبر 100 شركة على مستوى المنطقة ليتوج البنك بذلك عقد كامل من الإنجازات والنجاحات التي صعدت به إلى قمة القطاع المصرفي الكويتي.

وتم وضع هذه القائمة التي تعدها سنويا مؤسسة فوربس العالمية على أساس مجموعة من المعايير المالية أبرزها القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2021.



نموذج يقتدى في تجربة البنوك الإسلامية



صنفت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بنك بوبيان كنموذج يقتدى به في تجربة البنوك الإسلامية على مستوى الكويت والمنطقة، مؤكدة أن البنك اصبح من خلال الأرقام ثالث اكبر بنك على مستوى الكويت بحصة سوقية كبيرة تتجاوز 11%.

أفضل بنك بالمسؤولية الاجتماعية



اختتم البنك النصف الأول من العام الحالي بحصوله على جائزة أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية على مستوى البنوك الكويتية من مؤسسة يورومني العالمية وهو إنجاز يضاف الى سلسلة إنجازاته المميزة خلال السنوات الأخيرة.



المشاركة بتطبيق نظام المدفوعات الخليجية



خلال النصف الأول من العام الحالي وفي إطار توجه بنك الكويت المركزي نحو تطوير أنظمة المدفوعات الإقليمية شارك بنك بوبيان في المرحلة الأولى من تطبيق نظام المدفوعات الخليجية (آفاق) ليكون بذلك أول البنوك المحلية المنضمة للنظام بعد استكماله جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة.