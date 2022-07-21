قال ديوان الخدمة المدنية إن الأرقام الواردة في خبر «الأنباء» عن وجود 8318 مواطنا ومواطنة عاطلين عن العمل غير دقيقة.

وفي بيان له، أرسله إلى «الأنباء» مشكورا، لفت الديوان إلى أنه المصدر الرسمي لإحصائيات أعداد المسجلين، مبينا أن أعداد المسجلين بنظام التوظيف المركزي كباحثين عن عمل حتى الفترة السابقة الـ78 للتوظيف بلغ 3249 شخص، وأنه جار التدقيق على بيانات المسجلين في الفترة الأخيرة تمهيدا لترشيحهم للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي.



وإذ تنشر «الأنباء» رد ديوان الخدمة المدنية بناء على طلبه ووفقا لحق الرد، فإنها تؤكد صحة بياناتها المنشورة في الخبر والصادرة في إطار تقرير حديث صادر عن «الإدارة المركزية للإحصاء»، والذي يؤكد وبدقة شديدة كل الأرقام التي نشرت بالجريدة دون أي أخطاء، إذ تم التعامل مع الدراسة والأرقام بحرفية وموضوعية شديدتين.



وفي هذا الصدد، تنشر «الأنباء» 3 أوراق رئيسية من واقع التقرير الأصلي لـ «الإحصاء» والذي يؤكد حداثة وصحة كل الأرقام المنشورة، ويظهر بصورة واضحة التباعد الموجود بين بعض الأجهزة الحكومية، إذ بين تقرير «الإحصاء» أن الأرقام من واقع بيانات الخدمة المدنية، فيما تنفي «الخدمة المدنية» دقة تلك الأرقام، وهو ما يظهر حقيقة الأمر في أن الإشكالية الحقيقية هي إشكالية (حكومية - حكومية) وليس لـ «الأنباء» أو محتواها الإخباري صلة بها.