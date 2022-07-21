علي إبراهيم



أصدر وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل فني خاص بالمشروعات السياحية، برئاسة مستشار وزير المالية فاضل محمود الدوسري، وعضوية كل من: عبدالعزيز عصام العتيبي، وعبدالله محمد الكندري، ونغم أحمد بورسلي، ولمياء عبدالله اللوغاني، وأسرار زكريا الأنصاري. ووفقا للقرار الذي أصدره الرشيد فإن الفريق لديه 4 مهام رئيسية تتمثل في وضع تصور للاستفادة من المرافق السياحية في الدولة، والنظر في المبادرات المقدمة ودراستها وتسهيل تنفيذها، ووضع المبادرات لفعاليات ترفيهية واجتماعية ورياضية، وتفعيل دور المشروعات السياحية لدعم واستضافة الفعاليات والمبادرات الشبابية. وأعطى القرار الوزاري الفريق صلاحية وضع نظام لعمله وتحديد مكان اجتماعاته وله الاستعانة بمن يراه في سبيل إنجاز التكليف، وألزم وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية وجميع الجهات المعنية بتزويد الفريق بكل ما يطلبه من مراسلات أو مستندات أو إفادات وتقديم العون الكامل له في سبيل إنجاز أعماله.