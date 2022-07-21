احتفل بنك برقان مؤخرا بتخريج دفعة من المتدربين في أكاديمية برقان للخدمات المصرفية للأفراد، حيث تلقى 39 فردا من موظفيه تدريبا على مجموعة من المهارات والخبرات العملية بأحدث الأساليب التدريبية، اجتاز 28 منهم التدريب في برنامج «انطلاقة» للخريجين الجدد لأكثر من شهر تدريبي، بينما أتم 11 موظفا آخرين تدريبهم ضمن برنامج مسؤولي علاقات العملاء لـ 3 أسابيع من التدريب.



تضمن كلا البرنامجين العديد من المحاور المتعلقة بالخدمات المصرفية للأفراد، بهدف تعزيز الموظفين لبدء رحلتهم المهنية في القطاع المصرفي معززين بقاعدة مهارية وسلوكية ومعرفية تمكنهم من فهم الاحتياجات المالية للعملاء والاستجابة لها، والتواصل معهم بكفاءة وتلبية متطلباتهم، واستقراء متغيرات الأسواق المحلية والعالمية والتعامل معها بمرونة، لتقديم أفضل تجربة مصرفية على مستوى السوق المحلي لعملاء برقان. وأنهى المتدربون في البرنامجين رحلتهم التدريبية بمشاريع تخرج واعدة قابلة للتفعيل عمليا خلال مسيرتهم المهنية المستقبلية.



واختتم الحفل بتكريم 8 من المتدربين بجوائز قيمة على تمثيلهم الاستثنائي لقيم برقان (الالتزام، والتطوير، والثقة، والتميز). وقد صرحت فاطمة أحمد مدير قسم التعلم - وحدة التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان بهذا الشأن قائلة: نحرص في برقان على استثمار أفضل المواهب الوطنية التي نرى في سلوكهم امتدادا لثقافتنا، انطلاقا من إيماننا بأهمية المحركات السلوكية لأداء الموظفين، التي تؤثر على مدى تعاون الفريق وقدرة البنك على النمو والتقدم بشكل جماعي نحو النجاح. وأضافت: نفتخر بالروح الإيجابية لموظفينا، وبكل فرد يسعى من بينهم إلى تعزيز هذه الروح كثقافة شاملة، كما نسعى في برامجنا التدريبية إلى ترسيخ القيم والأهداف الخاصة بالبنك لتعزيز مكانته الريادية في القطاع المالي.



من جهتها، قالت سهام الخريف اختصاصي أول في قسم التعلم - وحدة التعلم وتطوير الكفاءات لدى بنك برقان: بالنيابة عن إدارة بنك برقان، أود أن أهنئ جميع الخريجين، كما نتطلع إلى أن نشهد استمرار نجاحاتهم مع البنك، بما يمهد الطريق لرؤية إنجازاتهم المرموقة في المستقبل.