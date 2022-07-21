أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق حملته الصيفية: «هالسنة صيفك غير مع حملة البنك الأهلي الكويتي»، والتي تقدم لأصحاب بطاقات البنك الأهلي الكويتي فرصا جذابة لربح جوائز قيمة.



تتيح الحملة التي ستنطلق من يوليو حتى سبتمبر 2022، للعملاء التأهل للدخول في السحوبات الشهرية وفرصة الفوز بالجوائز لهذا الصيف.

حيث سيحظى ثلاثة عملاء محظوظون بدراجة مائية (جت سكي)، في حين سيحظى فائز واحد من سعداء الحظ بالجائزة الكبرى وقدرها 10000 دينار.



وقالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) بالبنك الأهلي الكويتي: يسرنا إطلاق حملتنا الصيفية المصممة حصرا لعملائنا الكرام، ونحن في البنك الأهلي الكويتي نضع في قائمة اهتمامنا وأولويتنا تزويد عملائنا من حملة بطاقات البنك بمنافع قيمة والاستمتاع بتجارب تعامل مصرفية فريدة ومصممة تماشيا مع ميولهم واحتياجاتهم.

كما أن الحملة الصيفية للبنك الأهلي الكويتي تدعم استراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم خدمات مصرفية سهلة وبسيطة (بنك أسهل)، وتؤكد التزامنا الدائم بتطوير مزايا وعروض منتجاتنا وخدماتنا لتلبية متطلبات العملاء.

وأود التنويه إلى أنه بمقدور أصحاب البطاقات المصرفية الاشتراك في السحب، سواء كانوا يستخدمون بطاقاتهم للإنفاق على عمليات الشراء المحلية أو الدولية.



وينبغي على العملاء الراغبين بالاشتراك في السحب، إنفاق 500 دينار كحد أدنى للتأهل للسحب الشهري والفوز بدراجة مائية (جت سكي)، أو إنفاق ما لا يقل عن 2000 دينار خلال فترة الحملة (3 أشهر) للتأهل للجائزة الكبرى وقدرها 10000 دينار وبالمثل، ينبغي على حاملي البطاقات المسبقة الدفع إنفاق ما لا يقل عن 200 دينار للتأهل للسحب الشهري والفوز بدراجة مائية (جت سكي)، أو إنفاق 1000 دينار خلال فترة الحملة (3 أشهر) للتأهل للجائزة الكبرى وقدرها 10000 دينار.