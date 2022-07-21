فقدت نتفليكس مجددا مشتركين في الربع الثاني من العام الحالي، لكن بعدد أقل من المتوقع، فيما تعول المجموعة العملاقة بمجال البث التدفقي على ان انتعاش هذا الصيف يمنح الأمل للمستثمرين الذين يخشون سقوطا حرا للشبكة.



وأعلنت الشبكة الرائدة في القطاع، أنها خسرت 970 ألف مشترك بين نهاية مارس ونهاية يونيو، بدلا من مليوني مشترك كانت تتوقع أن تفقدهم خلال هذه الفترة.



وأقر المؤسس المشارك لنتفليكس ريد هاستينغز، بأنه «من غير السهل التحدث عن نجاح عندما نكون فقدنا مليون» مشترك.



وأضاف خلال مؤتمر عبر الهاتف «لكننا مستعدون جيدا للعام المقبل».



وكانت «نتفليكس»، التي تضم حاليا 220.67 مليون مشترك في خدماتها المدفوعة في جميع أنحاء العالم، أعلنت عن نتائج مخيبة للأمل في الربع الأول تمثلت في فقدانها مشتركين للمرة الأولى منذ عقد.



إلى ذلك، تم الثلاثاء تنظيم العرض الأول في بريطانيا للفيلم الأغلى على الإطلاق من صنع نتفليكس وهو «الرجل الرمادي» (The Gray man) في العاصمة لندن.



والفيلم يندرج تحت نمط الحركة والإثارة من إخراج أنتوني روسو وجو روسو وبطولة راين غوسلينغ وكريس إفانس وآنا دي أرماس وجيسيكا هنويك وريج جان بايدج وواغنر مورا وجوليا باترز ودانوش وألفريه وودراد وبيلي بوب ثورنتون. وتبلغ ميزانية إنتاج الفيلم 200 مليون دولار.