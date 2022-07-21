تم منع السباحة في شواطئ شبه جزيرة روكاواي الثلاثاء بعد رصد أسماك قرش قبالة ساحل كوينز، ما يحرم سكان نيويورك من ملاذ للفرار من درجات الحرارة الحارقة.



ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن متحدث باسم إدارة المتنزهات القول إنه تم إخلاء المياه قبل الساعة الثانية ظهرا عقب رصد أسماك قرش بشكل متكرر، مضيفا أن الإدارة سوف تعيد فتح الشواطئ للسباحة عندما يكون الوضع آمنا.



وتجري وحدة الطيران في شرطة نيويورك عمليات مسح ومراقبة لتتبع أسماك القرش. وغردت الشرطة عبر موقع تويتر أن الممشى الساحلي لا يزال مفتوحا.



وأصدرت الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا في خضم موجة الحر التي تجتاح المدينة والمنطقة المحيطة بها، قالت فيه إنه ليس هناك ملاذ من الحرارة في ظل رصد أسماك قرش على الساحل.