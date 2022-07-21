شهدت حديقة نيروبي الوطنية ولادة نادرة لتوأمي زرافات من نوع ماساي، على ما أعلن وزير الحياة البرية الكيني الثلاثاء.



وقال الوزير نجيب بلالا على تويتر في تغريدة مصحوبة بصورة للأم وهي تراقب صغيريها «هذا حدث نادر للغاية».



وصنف هذا النوع الحيواني الأطول في العالم، بأنه «معرض للانقراض» في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عام 2016.



وبحسب مؤسسة «جيراف كونسرفيشن فاونديشن»، لايزال هناك حوالي 117 ألف زرافة فقط في الطبيعة.



وقالت المؤسسة إن أعداد هذه الحيوانات العملاقة اللطيفة ذات العنف الطويل تراجعت في أفريقيا بنسبة 30% على مدار الأعوام الـ 30 الماضية، واصفة ما يحصل بأنه «انقراض صامت».



وللزرافات واحدة من أطول فترات الحمل لدى الثدييات، إذ تمتد الى 15 شهرا. وتلد هذه الحيوانات وهي واقفة، ما يعني سقوط صغارها على مسافة أقل بقليل من مترين على الأرض.



وتم توثيق عدد قليل من ولادات توائم الزرافات في جميع أنحاء العالم، كانت تنتهي بنفوق المواليد في أحيان كثيرة.



في البرية، يمكن أن تعيش الزرافات حتى 25 عاما، فيما يمكن أن تعيش في الأسر لأكثر من 35 عاما.