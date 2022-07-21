أعلن منظمو أسبوع الموضة في باريس أمس الأربعاء أن فيكتوريا بيكام ستنضم إلى القائمة الرسمية للمصممين المشاركين في هذا الحدث، من خلال عرض حي على المنصة خلال الخريف المقبل.



قدمت المصممة البريطانية والنجمة الغنائية السابقة في فرقة «سبايس غيرلز»، في الماضي عروضا لأزيائها في لندن ونيويورك، لكنها لم تنظم أي عرض أزياء بصورة حضورية منذ بدء جائحة «كوفيد-19».



وستقدم بيكام مجموعتها الفاخرة الجديدة خلال عروض الملابس الجاهزة النسائية لربيع 2023، والتي ستقام في الفترة بين 26 سبتمبر و4 أكتوبر.



استقطب أسبوع الموضة في باريس عددا من المواهب البريطانية مؤخرا، بينهم المصمم الرجالي الصاعد كريغ غرين الذي عاد إلى منصة العروض في يونيو، أيضا للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء.