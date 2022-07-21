قالت السلطات إن مجوهرات وأحجارا كريمة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات مملوكة لعارضين بمعرض للبيع بالتجزئة في ولاية كاليفورنيا الأميركية سرقت من شاحنة مدرعة كانت تسير شمال لوس انجيليس الأسبوع الماضي.



وقالت براندي سوانسون، مديرة المعرض الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات الذي يستضيف معارض البيع بالتجزئة في مواقع بجميع أنحاء الولايات المتحدة، إن حادث السطو وقع في الساعات الأولى من يوم 11 يوليو في مدينة فرزير بارك بينما كانت شاحنة تابعة لشركة برينك للخدمات الأمنية تنقلها إلى منشأة للتخزين.



وأبلغت السلطات في البداية عن وقوع السرقة في مدينة لانكستر بشمال مقاطعة لوس انجيليس، لكن مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أكدوا في وقت لاحق أن المكان هو في فريزر بارك على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب في مقاطعة كيرن.



وقال أحد البائعين الضحايا إن الكثير من البضائع المسروقة كانت قطعا فريدة من نوعها.