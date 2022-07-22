هادي العنزي



أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل محمد دهيليس بالدور المتميز الذي يقوم به الجهاز الإداري للكرة برئاسة د.أحمد عجب. وقال لـ «الأنباء»: «بداية مبكرة وجيدة للموسم الكروي المقبل، ونأمل الوصول إلى الجهوزية المطلوبة على المستويين الفني والبدني قبل انطلاق الدوري بفترة كافية»، لافتا إلى أن فترة الإعداد تنقسم إلى مرحلتين محلية لمدة أسبوعين، وخارجية في تركيا لمدة 18 يوما، تتخللها 4 مباريات ودية، مع أندية مختلفة من بينها الخور القطري والخليج السعودي.



وأكد دهيليس أن النظام الجديد للدوري الممتاز يصب في مصلحة الكرة الكويتية، مضيفا ان زيادة عدد المباريات وإيجاد الحوافز الدافعة لجميع الفرق في المسابقة الأهم في الموسم حاضرة حتى المراحل الأخيرة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تطوير المستوى الفني للدوري، حيث ستبقى حسابات الفوز باللقب والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى حاضرة أمام جميع الأندية.



من جانبه، أكد مدير الساحل شاكر الشطي، أن المحترفين سيلتحقون بالفريق في المعسكر التدريبي المزمع إقامته في تركيا بدءا من 1 حتى 17 أغسطس المقبل، مضيفا ان التحضيرات تسير وفق الخطة المعتمدة، ونسعى لإتمام عدة تعاقدات محلية خلال الأيام المقبلة بما يسهم في تدعيم صفوف الفريق.