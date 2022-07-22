القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



حرص المدير الفني الجديد لمنتخب مصر روي فيتوريا، على التواجد في ستاد القاهرة لمتابعة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وبعد قمة الكبيرين غادر إلى بلاده، على أن يعود مع مطلع شهر أغسطس المقبل، لتولي مهمة تدريب «الفراعنة» لمدة 4 سنوات، وستكون المهمة الأولى له الاتفاق مع الاتحاد المصري على تشكيل الجهاز المعاون، تمهيدا لتحضير المنتخب لاستئناف مهامه في تصفيات بطولة كاس الأمم الأفريقية (كوت ديفوار 2023).



وخلال المؤتمر الصحافي لتقديم المدرب الجديد للإعلام، أبدى فيتوريا اعتزازه بقيادة «الفراعنة»، مضيفا «سأكون مصريا مثل باقي الجماهير التي تدعم المنتخب، أحتاج إلى أن يقف المشجعون خلف منتخبهم فقط، عملت في أندية عديدة ولكنني فضلت اختيار منتخب مصر لأنني أحتاج لمشروع طويل الأمد على مدار 4 أعوام».



وكشف فيتوريا عن تلقيه رسالة من منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قائد، رافضا الحديث عن محتواها، وقال: «لا أحب الحديث عن لاعب بعينه، حدث تواصل مع صلاح وهو لاعب معروف على مستوى العالم، لكنني أحترم العمل الجماعي».



إلى ذلك، نجح منتخب مصر للمبارزة رجال (سلاح السيف)، في التأهل لربع نهائي منافسات الفرق ببطولة العالم، المقامة حاليا في مصر خلال الفترة ما بين 15 حتى 23 يوليو.



وتمكن منتخب مصر لسلاح السيف للرجال من تحقيق الفوز على نظيره منتخب تشيلي، بنتيجة 45-25، قبل أن يتأهل لدور الـ 16 ويكتسح نظيره الكولومبي بالنتيجة نفسها.



ويواجه منتخب مصر نظيره الإيطالي المصنف الثالث على العالم في مواجهة صعبة بربع نهائي منافسات الفرق لسلاح السيف رجال.