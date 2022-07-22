بيروت - ناحي شربل



فاز فريق الصفاء لكرة القدم بطل لبنان للسيدات، بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية، بفوزه على الأرثوذكسي الأردني المستضيف 3-1، في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء.



وأقيمت البطولة بنظام الدوري من مجموعة واحدة، ثم مباراة نهائية بين المتصدر والوصيف، وشارك فيها أيضا نفط ميسان العراقي وفيروزة السوري.



وذكرت مديرة فريق الصفاء بطل لبنان الموسم الماضي نور غضبان والذي يزاول لعبة كرة القدم للسيدات منذ 3 أعوام، أن تحضيرات الفريق جيدة «إذ نشارك في مباريات بطولة لبنان للموسم الحالي»، ويتدرب الفريق بقيادة المدرب محمد رمضان على ملعب نادي الأنصار.



وضمت البعثة الى الأردن 23 لاعبة وإداريا برئاسة رجل الأعمال الكويتي عبدالعزيز الحردان الراعي الرسمي للفريق منذ تأسيسه.



وتألف الجهاز الإداري من: عبدالعزيز الحردان رئيسا، محمد رمضان مدربا، نور غضبان مديرة للفريق، فراس الروبي وجلال درويش وجاد عيتاني ومغالي شديد وأنطوان الفغالي والمصور علي سعد، إلى جانب اللاعبات: رشا ياغي، ارلات غسطين، هبة المقلي، ديما الكستي، آية البخاري، ادريانا سلوم، ميرا حطيط، نور كشلي، أمال صالحة، لارا ابو حمرا، وعد رعد، ميرا الحركة، سيلين حيدر، جويل حميدان، روى عز الدين، ريا مي طالب، يارا أبورضى، سميرة عوض، سينتيا صالحة، راشيل ناصيف، لمى عابدين، ليا هاشم، وإنجي سعد.